Google irá comprar prédio famoso em NY para ampliar sede

São Paulo – O escritório do Google em Nova York está perto de ficar ainda maior. A Alphabet, holding que inclui o Google e outras empresas vinculadas a ele, irá comprar o Chelsea Market, um prédio famoso na cidade, onde fica um mercado tradicional, com lojas e restaurantes.

O atual dono do edifício é a companhia de investimento Jamestown, com sede em Atlanta. O negócio, de cerca de 2,4 bilhões de dólares, deve ser fechado nos próximos meses, informou o site The Real Deal especializado em mercado imobiliário.

Além de ser um importante ponto de alimentação para turistas e moradores da cidade, o local também é próximo a outras propriedades da empresa de tecnologia.

Ela já é a maior inquilina do edifício e pode se apossar de todo o local. Entre as suas vizinhas atuais, estão a Food Network, NY1 e Major League Baseball.

A sede do Google na cidade é do outro lado da rua do Chelsea Market e a empresa também aluga o Pier 57. A área que a empresa ocupa na cidade já se estende por mais de um quarteirão ao todo, diz o NY Times.

O prédio era originalmente uma fábrica da companhia Nabisco, ou National Biscuit Company, onde surgiu o biscoito Oreo. A fabricante de biscoitos hoje é subsidiária da Mondelez.

O mercado ocupou o espaço da antiga fábrica há 20 anos e hoje é um dos locais turísticos da cidade, com mais de 6 milhões de visitantes todo ano.