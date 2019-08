Google garante neutralização carbono de suas entregas até 2022

São Francisco — O Google, da Alphabet, anunciou nesta segunda-feira que vai neutralizar as emissões de carbono oriundas de entregas de produtos ao consumidor até o próximo ano e incluir plástico reciclado em todos seus produtos até 2022.

Os novos compromissos aumentam a competição entre empresas de tecnologia com o objetivo de mostrar a consumidores e governos de que estão reduzindo o impacto ambiental de sua crescente rede de dispositivos.

Anna Meegan, diretora de sustentabilidade da divisão de dispositivos e serviços do Google, disse que as emissões de carbono ligadas às entregas da empresa caíram 40% no ano passado ante 2017, dependendo mais de navios do que de aviões para transportar celulares, laptops e outros dispositivos.

A empresa vai compensar as emissões remanescentes com a compra de créditos de carbono, disse Meegan.

Em um post, o Google se comprometeu a introduzir um pouco de plástico reciclado em 100% de seus produtos até 2022.

A sustentabilidade agora faz parte do planejamento de hardware do Google, disse ela. Dispositivos não passarão da segunda fase de projetos se não mostrarem que embalagens, materiais sustentáveis e facilidade de reparo foram observados.