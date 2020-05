Google e Facebook estendem planos de trabalho remoto até o fim do ano

A Google e o Facebook anunciaram à maioria de seus funcionários que eles continuarão trabalhando em casa até o final do ano, como parte de uma resposta dos gigantes da tecnologia à pandemia de coronavírus.

O executivo-chefe Sundar Pichai disse à equipe da Google em uma reunião geral que sua política de trabalho remoto será estendida até 2021, confirmou a gigante do Vale do Silício nesta sexta-feira.

Esperava-se que qualquer retorno aos escritórios fosse incremental e escalonado, de acordo com a empresa.

A notícia veio junto com relatos da mídia americana de que o Facebook também está deixando seus funcionários realizarem seus trabalhos remotamente até o final do ano.

Os funcionários da Google que precisarem retornar aos escritórios poderão fazer isso no próximo mês ou dois, com medidas adicionais de segurança em vigor devido a preocupações com coronavírus, mas a maioria da equipe continuará trabalhando em casa.

O plano atualizado do Facebook é reabrir escritórios no início de julho, mas permitir que as pessoas trabalhem em casa, se preferirem até 2021, de acordo com relatos.