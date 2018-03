Google atrai desenvolvedores de jogos com linha de serviços

San Francisco – O Google apresentou nesta segunda-feira novas ferramentas para desenvolvedores de jogos, dias depois de abrir o Google Maps para criar jogos online baseados em localização, desafiando os rivais de tecnologia, incluindo a Amazon.com, na tentativa de conquistar uma porcentagem maior do lucrativo setor.

A empresa está mostrando as ferramentas na Conferência de Desenvolvedores de Games desta semana em San Francisco, na tentativa de aumentar as taxas de licenciamento de jogos, que dominam a Play Store do Google. A Amazon e o Facebook também estão realizando workshops para desenvolvedores no evento, enquanto competem por maiores receitas de publicidade e licenciamento.

O número de usuários de smartphones e dispositivos móveis do Google Android que instalaram um jogo no ano passado mais do que dobrou em relação ao ano anterior, informou o Google nesta segunda-feira. Tradicionalmente, a empresa ganha dinheiro com jogos por meio da venda de anúncios, fazendo compras ou hospedando dados.

“Tudo o que fizemos no Google Play e no Android para apoiar os desenvolvedores de jogos está sendo estendido a vários produtos do Google”, disse Purnima Kochikar, que lidera o desenvolvimento de negócios da loja de aplicativos Google Play, em entrevista.

Os novos recursos incluem uma maneira de os usuários do Android experimentarem aplicativos sem um download completo.

Na semana passada, a divisão do Google Cloud lançou um serviço para desenvolvedores para estabelecer conexões rápidas entre jogadores de todo o mundo. O Google também disse que os desenvolvedores de jogos poderiam usar renderizações personalizadas e outros dados do Google Maps dentro dos jogos.