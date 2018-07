Goldman Sachs: um olho no faturamento, outro no novo CEO

Até aqui tudo certo na temporada de balanços dos maiores bancos americanos. Na última semana, JPMorgan, Citi e Wells Fargo divulgaram mais um trimestre de crescimento forte e o Bank of America fez o mesmo na segunda-feira. Hoje é a vez de o Goldman Sachs, o banco de investimentos mais conceituado do planeta, mostrar seu desempenho no segundo trimestre do ano, em uma época de ouro para as instituições financeiras, que vivem o melhor momento desde a crise de 2008.

É esperado que o Goldman apresente um lucro 18% maior neste período do que no mesmo trimestre do ano passado, em torno de 4,58 dólares por ação. O faturamento é esperado em 8,58 bilhões de dólares, 8,8% maior do que há um ano.

As empresas do setor financeiro estão indo muito bem durante o governo de Donald Trump, apresentando grandes lucros depois que a reforma tributária de Trump as beneficiou no ano passado. A regulação do setor está mais branda e as taxas de juros maiores que o Fed, o banco central americano, está concedendo aumentam as margens dos bancos.

Apesar disso, analistas esperam que os faturamentos dos bancos comecem a diminuir, principalmente se comparados ao excelente primeiro trimestre deste ano — 0 crescimento do volume de empréstimos em maio ficou abaixo do desejado.

O Goldman deve aproveitar a oportunidade de apresentação dos resultados para dar algum sinal sobre o novo presidente do grupo, que segundo reportagens será David Solomon. Depois de 12 anos, ele irá suceder Lloyd Blankfein como um dos executivos mais poderosos de Wall Street.

A chegada de Solomon marca uma guinada para o Goldman. Ele não vem da área de trading, a mais nervosa de Wall Street e que formou os CEOs anteriores, como Blakfein, mas da de investimentos. É o nicho de negócios que mais cresce na instituição. Além disso, é tido como mais preocupado com a satisfação dos clientes e o bem-estar dos funcionários que seus adversários na disputa pela cadeira.

Os tempos favorecem a mudança na liderança da empresa, mas manter o bom desempenho é que será o verdadeiro desafio.