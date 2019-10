Goldman Sachs tem queda em lucro e receita no terceiro trimestre

São Paulo — O Goldman Sachs registrou lucro líquido de US$ 1,877 bilhão no terceiro trimestre de 2019, abaixo dos US$ 2,524 bilhões em igual período de 2018. O lucro por ação diluído também caiu no período, de US$ 6,28 no ano passado para US$ 4,79. A expectativa de analistas ouvidos pela FactSet era de lucro por ação um pouco maior, de US$ 4,81.

A receita caiu 6%, para US$ 8,32 bilhões, um pouco acima do consenso da FactSet de US$ 8,31 bilhões. A receita de investimento bancário recuou 15%, para US$ 1,69 bilhão, abaixo das expectativas, enquanto a receita de serviços institucionais para clientes aumentou 6%, a US$ 3,29 bilhões, mais do que as projeções.

Já a receita com ações cresceu 5%, para US$ 1,88 bilhões, acima do esperado. Os ganhos com renda fixa, moeda e commodities (FICC, em inglês) cresceram 8%, para US$ 1,41 bilhão, também de forma surpreendente.

Por volta de 8h50, a ação do Goldman Sachs caía 1,21% nos negócios do pré-mercado em Nova York.