Goldman Sachs tem lucro líquido de US$ 2,57 bi no 2º tri e supera previsão

Nova York – O Goldman Sachs registrou lucro líquido de US$ 2,57 bilhões no segundo trimestre, ou US$ 5,98 por ação, de US$ 1,63 bilhão, ou US$ 3,95 por ação, de igual período do ano passado e também superior à expectativa de US$ 4,66 por ação dos analistas. A receita do banco americano cresceu a US$ 9,40 bilhões, de US$ 7,89 bilhões anteriormente, também acima da previsão, que era de US$ 8,70 bilhões.

A receita do banco com ações, porém, ficou estável, o que frustrou a expectativa dos investidores. Após o balanço, a ação do Goldman recuava 0,83% no pré-mercado em Nova York, às 9h (de Brasília).

O Goldman tem caminhado nos últimos anos para reduzir a dependência de seus operadores. O banco expande sua unidade para pequenos consumidores, lançada em 2016, e destina recursos aos esforços para crescer.

A ação do banco é a que tem pior desempenho entre os principais bancos dos EUA neste ano, em baixa de 12%, embora os demais estejam também em território negativo.