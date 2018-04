Goldman Sachs registra lucro de US$ 2,83 bilhões no 1º trimestre

Nova York – O Goldman Sachs registrou lucro líquido de US$ 2,83 bilhões no primeiro trimestre, ou US$ 6,95 por ação, em relação ao mesmo período do ano passado, ficando acima da estimativa dos analistas, de US$ 5,58 por ação.

Já a receita do banco subiu para US$ 10,04 bilhões, ante US$ 8,03 bilhões há um ano. A previsão era de US$ 8,74 bilhões.

A onda de impostos mais baixos e a forte atividade nos mercados têm impulsionado os lucros trimestrais dos grandes bancos.

O retorno do Goldman sobre o patrimônio líquido, uma medida do quão lucrativamente o banco investe o dinheiro dos acionistas, foi de 15,4% para o trimestre. O Goldman vem investindo dinheiro em seu novo banco de consumo e contratando executivos seniores em suas divisões de banco de investimento e tecnologia, o que pesa sobre a lucratividade.

Às 9h10 (de Brasília), as ações do banco tinham alta de 0,78% no pré-mercado de Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.