Goldman Sachs e Apple devem lançar cartão de crédito, diz jornal

O Goldman e a Apple estão se preparando para lançar um cartão de crédito em conjunto, divulgou o Wall Street Journal nesta quinta-feira.

O cartão levaria a marca Apple Pay e poderia ser lançado no início do ano que vem, segundo o jornal, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O fabricante do iPhone irá substituir sua antiga parceria com o Barclays, acrescentou a reportagem.

O Goldman Sachs, a Apple e o Barclays não quiseram comentar.

A notícia surge quando a Apple fortalece seu foco em seus negócios de serviços, que incluem a App Store, pagamentos móveis e streaming de música. A receita da unidade cresceu 31 por cento, para mais de 9 bilhões de dólares nos três meses encerrados em 31 de março.

O Goldman tem procurado expandir seus negócios bancários de consumo para compensar a fraqueza em sua unidade de negociação. No ano passado, os executivos do banco de Wall Street estabeleceram uma meta para gerar 5 bilhões de dólares em receita de novas fontes, incluindo serviços bancários ao consumidor.

Em fevereiro, o Wall Street Journal informou que a Apple estava em negociações com o Goldman para oferecer financiamento a consumidores que compram produtos da Apple, incluindo iPhones.