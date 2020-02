Goldman Sachs e Amazon negociam parceria para ajudar pequenas empresas

O Goldman Sachs está em negociações avançadas com a Amazon para oferecer empréstimos a pequenas e médias empresas na plataforma da gigante do ecommerce nos Estados Unidos, informou o Financial Times nesta segunda-feira.

O projeto pode entrar em operação em março, afirmou o Financial Times, citando duas pessoas a par do assunto.

Em março de 2019, o Goldman e a Apple lançaram um cartão de crédito virtual em um impulso da unidade de consumo do banco, que também consiste no seu banco online Marcus.

A marca Marcus foi lançada em 2015 para equilibrar os resultados voláteis de outras áreas do banco, como negociação de ativos e banco de investimentos.

Na semana passada, o presidente-executivo do Goldman Sachs, David Solomon, disse que o Marcus estava procurando capturar negócios de pequenos credores, que podem ter menos recursos para investir em melhores serviços digitais.

O Goldman e a Amazon não responderam imediatamente a pedidos da Reuters para comentar a reportagem do Financial Times.

(Por Ambhini Aishwarya e C Nivedita)