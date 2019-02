Gol: Oferta doméstica cai 9,1% em outubro

São Paulo – A GOL anunciou nesta terça-feira que oferta doméstica no mês de outubro teve queda de 9,1% comparada ao mesmo período do ano anterior. O número, segundo a empresa, continuou em linha com a estratégia da empresa de ajustar a oferta ao novos patamares de custo da indústria nacional.

Os dados de tráfego estão apresentados de forma consolidada e pro forma, considerando os números da GOL e Webjet. A utilização dos dados pro forma visa uma melhor comparação da evolução da malha aérea consolidada da Companhia entre os períodos.

A oferta do mês de outubro no mercado internacional apresentou uma queda de 1,9%, na comparação com o mesmo período do ano anterior, principalmente devido a um ajuste efetuado na malha internacional em setembro, com a redução de frequências internacionais da companhia, conforme informado no release de tráfego de setembro. Já a demanda apresentou queda de 4,6% devido principalmente aos mesmos fatores descritos acima.

A taxa de ocupação do mês de outubro atingiu 69,1%, registrando um crescimento de 3,3 pontos porcentuais na comparação com o mesmo período do ano anterior. A taxa de ocupação no mercado internacional apresentou uma queda de 1,8 pontos porcentuais na comparação anual. A taxa de ocupação no mercado doméstico apresentou um aumento de 3,3 pontos porcentuais na comparação anual.

Já a demanda no período apresentou redução de 4% comparada a outubro, principalmente pela redução da oferta na malha aérea doméstica da companhia e pelo modesto crescimento da economia interna durante esse período.

O yield líquido consolidado no mês apresentou queda de aproximadamente 1% na comparação com o mesmo período de 2011, ficando entre R$ 19,4 e R$ 19,9.

Pelo oitavo mês consecutivo, a Companhia conseguiu aumentar sua receita líquida por assento/km (PRASK). Esse resultado ocorreu em função da racionalização de oferta no mercado doméstico iniciada em março pela GOL. O PRASK líquido apresentou aumento de aproximadamente 4% na comparação com outubro do ano passado.