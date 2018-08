Gol normaliza níveis de reservas de voos em julho

São Paulo – As reservas de voos na Gol voltaram a “patamares mais normais” no mês passado, após a greve dos caminhoneiros ocorrida no fim de maio e que resultou em impactos ainda até junho, disse nesta quinta-feira o vice-presidente financeiro da empresa, Richard Lark.

As reservas em junho, logo após a paralisação dos caminhoneiros, foram afetadas pela diminuição da confiança. No entanto, o executivo afirmou, durante teleconferência com analistas sobre os resultados do segundo trimestre, que esse impacto já diminuiu em julho, com a recuperação das reservas.