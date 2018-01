Gol inicia este ano voos regulares diários para a Flórida

São Paulo – A empresa aérea Gol passará a oferecer este ano quatro voos regulares diários para a Flórida, nos Estados Unidos, partindo de Brasília e Fortaleza.

As rotas, que começam a ser operadas em 4 de novembro, serão realizadas com as novas aeronaves Boeing 737 MAX 8, que começam a chegar em junho deste ano.

Segundo a Gol, Brasília e Fortaleza foram escolhidas como cidades de saída dos voos com destino a Miami e Orlando por suas oportunidades de conexões “rápidas e eficientes, com duração média de 60 minutos”.

Segundo a Gol, as passagens para as novas rotas estarão disponíveis “em breve” para compra em todos os canais da empresa.