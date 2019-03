Gol inclui 6 novos destinos em malha de voos diretos para São Paulo

São Paulo — A Gol incluirá seis novos destinos em sua malha de voos domésticos a partir do segundo semestre, como parte dos planos de incrementar as viagens para capital paulista após redução da alíquota do ICMS no querosene de aviação, informou a companhia aérea em comunicado.

“A iniciativa adotada pelo Governo do Estado de São Paulo é fundamental para o desenvolvimento e estímulo do setor aéreo no país. Esses novos voos são a primeira fase da nossa expansão em São Paulo, que visa fortalecer a posição competitiva da GOL”, disse a empresa.

Os novos destinos com operações diretas para São Paulo são Cascavel (PR), Passo Fundo (RS), Vitória da Conquista (BA), Sinop (MT), Franca e Barretos (SP), de acordo com o comunicado. A Gol utilizará aeronaves Boeing 737-700 Next Generation, com capacidade de até 138 passageiros, nesses voos.