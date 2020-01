Gol espera retomar voo com Boeing 737 MAX até abril

Dublin — A Gol, que tem 130 aeronaves 737 MAX da Boeing em operação, espera retomar os voos com o jato até abril e garantir um acordo de compensação dentro de alguns meses, afirmou o vice-presidente financeiro, Richard Lark.

“Nós da Gol estamos planejando abril” para o retorno do avião, disse Lark a jornalistas. Ele disse que espera finalizar um acordo com a Boeing nos próximos meses que compensará os investidores por perdas associadas aos atrasos nas entregas.

Em vez de dinheiro, a Gol Linhas Aéreas Inteligentes provavelmente receberá a compensação na forma de descontos no valor da entrada para compras futuras de aeronaves e esquemas semelhantes, informou Lark, em entrevista realizada no escritório da Bloomberg em Houston, Texas, na sexta-feira. O valor do acordo em dólares será confidencial, acrescentou.

“Estamos nas últimas semanas antes de acertar uma compensação junto à Boeing”, disse Lark. “Isso terá um impacto significativo para nós no médio a longo prazo.”

Lark também revelou que a Gol está perto de fechar um esquema de código compartilhado com a American Airlines Group e espera fazer um anúncio em 60 dias. O compartilhamento de códigos permite que companhias aéreas reservem assentos em voos operados por suas parceiras.

(Com informações da Bloomberg)