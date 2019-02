Gol esclarece sobre revisão de guidances do ano de 2016

São Paulo – A Gol esclareceu seus números apresentados sobre a revisão de suas projeções (guidance) para o exercício de 2016, com projeção de oferta total (ASK), total de assentos, volume total de decolagens e margem operacional (Ebit).

A previsão para oferta (ASK) passou a ser de um recuo de 8% no consolidado deste ano, no topo da projeção anterior, que era de queda entre 5% e 8%. De janeiro a setembro de 2016, o ASK recuou 7,2%.

Já para o total de assentos e volume total de decolagens as estimativas apontam agora para uma queda 17%, dentro do intervalo divulgado anteriormente de redução entre 15% e 18%, em ambos os casos.

No acumulado dos nove meses de 2016, o total de assentos caiu 16,2% e o volume total de decolagens recuou 16,6%.

A margem Ebit prevista pela Gol em 2016 é de 6%, também no limite superior da projeção anterior, que oscilava entre 4% e 6%. No acumulado dos nove primeiros meses deste ano, a companhia registrou margem Ebit de 6,9%.