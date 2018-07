GOL cria happy hour gratuita na ponte aérea Rio-São Paulo

São Paulo – A GOL Linhas Aéreas Inteligentes preparou um novo cardápio para os passageiros que voarem pela ponte aérea (São Paulo/CGH-Rio de Janeiro/SDU).

A partir desta quinta-feira (12), até o final do ano, serão servidos a bordo, gratuitamente, mini-hambúrguer Wessel e cerveja Heineken. A novidade complementa o serviço gratuito que já oferecido neste trecho.

A Happy Hour acontecerá às quintas e sextas-feiras, durante viagens realizadas entre 17h e 23h. No menu São Paulo, o hambúrguer é servido com maionese temperada e no menu Rio de Janeiro, molho barbecue.

Como acompanhamento, a empresa já disponibiliza opções de bebidas não alcoólicas a bordo, como Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta sabor Guaraná, suco de laranja, café e água. O diferencial no Happy Hour será a inclusão de cerveja Heineken entre as opções de bebidas.

“A GOL possui a maior oferta de assentos na ponte aérea e traz novas opções de serviços neste trecho solidifica nosso compromisso com a experiência do cliente”, explica Fernando Rodrigues, gerente de Produtos da GOL.

Esses novos produtos são gratuitos, ao contrário dos menus tradicionais. A venda de itens a bordo, espaço maior entre as poltronas e mais conforto têm sido uma fonte importante de renda para a companhia. Este ano, a empresa passou a cobrar pela marcação antecipada de assentos, antes do check-in.