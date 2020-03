Gol cancela todos os voos internacionais por coronavírus

A Gol, maior empresa aérea brasileira, anunciou que está suspendendo a partir do dia 23 de março todos os seus voos para o exterior. A medida, prevista para durar até 30 de junho, tem como objetivo “garantir a segurança de clientes e colaboradores” e “adequar as operações ao novo cenário da demanda por transporte aéreo”, segundo comunicado à imprensa.

As empresas aéreas do mundo inteiro estão sofrendo com uma brusca queda no número de passageiros por causa da pandemia do coronavírus Covid-19. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) estima que a demanda por voos domésticos no Brasil caiu 30%, e por voos internacionais, 50%.

Além de cortar os voos para o exterior, a Gol estima que vai cortar sua oferta de voos domésticos entre 50% e 60%. No total, a companhia espera diminuir entre 60% e 70% suas operações até meados de junho.

Confira a data em que cada rota internacional da Gol será interrompida:

Argentina

Galeão (GIG)-Córdoba (COR): voo 7613 – última operação – 22/3.

Galeão (GIG)-Rosário (ROS): voo 7617 – última operação – 22/3.

Galeão (GIG)-Ezeiza (EZE): última operação 20/3.

Guarulhos (GRU)-Ezeiza (EZE): última operação 21/3.

Guarulhos (GRU)-Mendoza (MDZ): última operação 19/3.

Recife (REC)-Ezeiza (EZE): última operação 14/3.

Natal (NAT)-Ezeiza (EZE): última operação 16/3.

Salvador (SSA)-Ezeiza (EZE): última operação 14/3.

Fortaleza (FOR)-Ezeiza (EZE): última operação 14/3.

Bolívia

(Guarulhos) GRU-Santa Cruz de La Sierra (VVI): última operação 19/3.

Chile

Guarulhos (GRU)-Santiago (SCL): diurno (voos 7660 e 7663): última operação 20/3.

Guarulhos (GRU)-Santiago (SCL): voo 7662 – última operação 20/3; e voo 7661 (SCL-GRU) – última operação 21/3.

Santiago (SCL)-Guarulhos (GRU): última operação 21/3.

Recife (REC)-Santiago (SCL): última operação 14/3.

Equador

Guarulhos (GRU)-Quito (UIO): última operação 15/3.

Estados Unidos

Brasília (BSB)-Orlando (MCO): última operação 20/3.

Fortaleza (FOR)-Orlando (MCO): última operação 20/3.

Manaus (MAO)-Orlando (MCO): última operação 14/3.

Brasília (BSB)-Miami (MIA): última operação 19/3.

México

Brasília (BSB)-Cancún (CUN): última operação 20/3.

Paraguai

Assunção (ASU)-Guarulhos (GRU): última operação 20/3.

Peru

Guarulhos (GRU)-Lima (LIM): última operação 15/3.

República Dominicana

Guarulhos (GRU)-Punta Cana (PUJ): última operação 21/3.

Suriname

Belém (BEL)-Paramaribo (PBM): última operação 07/3.

Uruguai

Recife (REC)-Montevidéu (MVD): última operação 21/3.

Guarulhos (GRU)-Montevidéu (MVD): voo 7632 – última operação 20/03; e voo 7727 – última operação 21/3.

Guarulhos (GRU)-Montevidéu (MVD): voos 7630 e 7631 – última operação 21/3.

Galeão (GIG)-Montevidéu (MVD): última operação 19/3.

Em caso de dúvidas, a Gol pede que os clientes entrem em contato com a companhia pelo site, pelo aplicativo ou pelo telefone 0300 115 2121.