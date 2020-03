Gol cancela plano de reestruturação societária da Smiles

A companhia aérea Gol anunciou nesta sexta-feira o cancelamento da proposta de reorganização societária de seu negócio de programa de fidelidade Smiles.

Em fato relevante, a Gol afirmou que a medida reflete “eventos extraordinários ocorridos nos últimos dias nos mercados nacional e internacional, e em especial por força dos seus impactos estruturantes no setor de aviação”.

A empresa aérea acrescentou que a assembleia extraordinária de acionistas prevista para 18 de março para deliberar sobre a proposta foi por isso cancelada.

Os eventos aos quais a empresa se refere são as bruscas quedas nas bolsas de valores mundiais por efeito do avanço da disseminação do coronavírus, que já infectou mais de 130.000 pessoas e matou cerca de 5.000 no mundo.

Por efeito do novo vírus Covid-19 e da forte queda no preço do petróleo — depois que a Arábia Saudita, por um conflito com a Rússia, anunciou que derrubaria os preços e aumentaria a produção da commodity —, o Ibovespa despencou 26% nesta semana.

O principal índice acionário brasileiro teve uma de suas semanas mais turbulentas. Ocorreram quatro paralisações na Bolsa, que chegou a cair quase 20% durante as negociações.