Gol anuncia voos para Flórida partindo de Brasília e Fortaleza

São Paulo – A Gol informou que voltará a ter voos diretos para a Flórida (EUA) a partir de novembro deste ano. As novas rotas internacionais contemplam Miami e Orlando, e partirão de Brasília e Fortaleza.

De acordo com a companhia, as cidades foram escolhidas por sua localização e oportunidades de conexão. Na capital cearense, a companhia operará um hub em conjunto com a Air France-KLM, conforme anunciado no ano passado.

“Tanto em Brasília quanto no novo hub do Nordeste, em Fortaleza, um total de 30 destinos poderão fazer conexões rápidas e eficientes, com duração média de 60 minutos”, diz a aérea, em nota.

Cada capital terá voos diários para os dois destinos norte-americanos. As operações serão feitas nos Boeing 737 MAX 8, aeronaves que a companhia começará a receber a partir de junho deste ano.

As passagens estarão disponíveis para compra em breve.