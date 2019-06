Gol anuncia 2,3 mil voos extras para atender temporada de inverno

São Paulo — A Gol Linhas Aéreas programou mais 2.320 voos extras para a temporada de inverno deste ano, entre julho e agosto, o equivalente a mais de 400 mil assentos adicionais. No mercado doméstico, o foco estará concentrado nas cidades do Nordeste, com decolagens concentradas no sudeste do país. No comunicado, a aérea informa que, além dos voos extras nacionais, foram criadas 15 novas rotas.

A maior concentração de voos extras está em aeroportos de São Paulo (Congonhas e Guarulhos), Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont), Brasília, Salvador e Maceió.

Entre as rotas inéditas estão os voos diretos de Campinas para Fortaleza e Salvador, Brasília e Vitória, Santos Dumont para Salvador, Porto Seguro, Florianópolis e Navegantes.

No mercado internacional, a partir de 3 de julho a Gol passa a oferecer voos diretos para Bariloche, com decolagens duas vezes por semana do aeroporto internacional de Guarulhos.

O número de voos com saídas do Rio de Janeiro para Rosário (Argentina) e Santiago (Chile) também foi ampliado, bem como as decolagens da capital chilena com destino a São Paulo. Em 6 de julho, a companhia inicia a rota com operações regulares de Recife para o Chile.

A capital pernambucana será a terceira cidade a receber voos diretos da companhia com destino a Santiago.