GM tem lucro de US$ 2,5 bi no 3º tri e ação salta no pré-mercado

Nova York – A General Motors (GM) divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 2,5 bilhões no terceiro trimestre de 2018, revertendo prejuízo de US$ 3 bilhões registrado em igual período do ano passado, quando seu desempenho foi afetado por ajustes contábeis relacionados à venda da unidade europeia Opel, em agosto de 2017.

Já o lucro antes de impostos da GM, que desconsidera fatores extraordinários, saltou 25% no confronto anual do último trimestre, a US$ 3,2 bilhões, resultado recorde para o período.

O ganho ajustado por ação ficou em US$ 1,87, superando de longe a previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,25.

A receita da GM subiu cerca de 6% na mesma comparação, a US$ 35,8 bilhões, ultrapassando levemente a projeção de analistas.

Às 8h50 (de Brasília), a ação da GM saltava 9,4% nos negócios do pré-mercado em Nova York