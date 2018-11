GM quer cortar 8 mil funcionários na América do Norte e Trump critica

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se orgulha dos seus esforços para impulsionar o setor industrial, declarou estar “decepcionado” com o corte de milhares de postos de trabalho na General Motors, anunciado pela gigante automotiva nesta segunda-feira (26).

Trump disse que falou com Mary Barra, diretora executiva da primeira montadora de automóveis dos Estados Unidos. “Disse a ela que estava decepcionado”, contou. E assegurou: “Estamos fazendo muita pressão sobre eles”.

A empresa revelou um plano de reestruturação que inclui a eliminação de 15% de sua força de trabalho e o fechamento de sete fábricas, com o que espera economizar seis bilhões de dólares até o final de 2020.

O anúncio cai como um balde de água fria na administração Trump, que se gaba de fortalecer a base industrial do país e de proteger os empregos nos EUA.

Neste sentido, Trump renegociou o acordo de livre comércio com Canadá e México (Nafta) especificamente para favorecer o setor automobilístico americano e defender a indústria local diante da guerra comercial com a China.

Trump considera que a General Motors está em dívida com o país após ter sido socorrida com dinheiropúblico durante a crise financeira de 2008.

“Vocês sabem, os Estados Unidos salvaram a General Motors e não é bom que (a diretora executiva Mary Barra) ela tire esta companhia de Ohio”, disse Trump sobre uma das unidades que serão fechadas.

Fechando fábricas

A General Motors anunciou que cortará 15% de sua força de trabalho – cerca de 180 mil funcionários – como parte de uma grande reestruturação para economizar US$ 6 bilhões, e a fim de se adaptar às “mudanças nas condições de mercado”.

O plano inclui o fechamento de três fábricas de montagem na América do Norte em 2019, além da interrupção de atividades em outras plantas de produção, com o objetivo de “priorizar investimentos futuros” para sua próxima geração de veículos elétricos.

“As ações que estamos adotando hoje prosseguem com nossa transformação para uma empresa mais ágil,resilente e rentável, ao tempo que nos dá mais flexibilidade para futuros investimentos”, declarou Mary Barra.

“Reconhecemos a necessidade de nos antecipar às condições instáveis do mercado e às preferências dos clientes para posicionar a nossa empresa para o sucesso a longo prazo”.

A GM destacou que à medida que otimiza a atual oferta de veículos “espera que mais de 75% de seu volume de vendas globais venha de cinco plataformas de veículos do princípio da próxima década”.

Assim, a GM busca concentrar sua produção nos veículos mais rentáveis, como caminhonetes e SUVs.

Em uma teleconferência com investidores, Barra disse que alguns modelos, como o Chevrolet Cruze, deixarão de ser comercializados na América do Norte.

O plano terá um impacto negativo sobre o desempenho financeiro do grupo no último trimestre de 2018 e no primeiro trimestre de 2019 de entre 3 e 3,8 bilhões de dólares.

As demissões atingirão 25% dos funcionários em cargos executivos, para “agilizar a tomada de decisões” no grupo.

A unidade canadense que será fechada se encontra em Oshawa, e emprega atualmente cerca de 3 mil trabalhadores.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, se mostrou “profundamente decepcionado” com a decisão do grupo. “Os trabalhadores da GM têm sido parte do coração e da alma de Oshawa por gerações e faremos o que for possível para ajudar as famílias afetadas por esta notícia para que voltem a se erguer”.

As ações da GM subiram mais de 6% em Wall Street após o anúncio e fecharam em alta de 4,8%.

As reestruturação segue um movimento similar ao adotado pela Ford para reduzir o número de modelos que fabrica.