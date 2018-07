GM prepara serviço de taxi-robô em São Francisco

A General Motors criou sua própria plataforma de transporte particular e construiu discretamente um dos maiores postos de carregamento nos EUA para preparar sua unidade de direção autônoma Cruise para entrar no negócio de táxi-robô no ano que vem.

A Cruise instalou 18 carregadores rápidos em um estacionamento perto de Embarcadero, a movimentada avenida que fica ao longo da costa leste de São Francisco, onde motoristas da Uber Technologies e da Lyft circulam ocupados. E a unidade de carros autônomos da GM testou seu próprio aplicativo, Cruise Anywhere, e seu sistema de gerenciamento de frota, disseram pessoas a par do assunto.

A maior fabricante de automóveis dos EUA há muito planejava iniciar um negócio de transporte com carros autônomos até 2019, mas não havia anunciado onde o serviço seria iniciado nem se trabalharia com algum parceiro. As medidas recentes evidenciam que a cidade do estreito de Golden Gate é onde a GM está montando as peças para lançar sua própria rival da Waymo, pertencente à Alphabet, se a empresa com sede em Detroit, nos EUA, decidir não trabalhar com um aplicativo já estabelecido, como Uber ou Lyft.

“Esse é um sinal de que a Cruise está se preparando para comercializar serviços de transporte autônomo para a população e de que será em São Francisco”, disse Grayson Brulte, cofundador da empresa de consultoria sobre autonomia Brulte & Co. “Imagino que pretendam ser proprietários e operar o serviço.”

Um porta-voz da GM disse apenas que a fabricante de automóveis continua trabalhando para comercializar seu serviço de veículos autônomos e que a companhia ainda não decidiu se será proprietária da empresa ou se buscará parcerias. Ele preferiu não fazer comentários sobre a localização.

Habilidades

O que está claro é que a GM está construindo os recursos para gerenciar tanto os carros quanto a interface com os consumidores. Sua plataforma de transporte compartilhado poderia ser usada sozinha ou ser adaptada para interagir com algum parceiro, disse uma pessoa.

Os carregadores rápidos da GM estão perto de Embarcadero porque o local é popular para os serviços de transporte particular. A localização ajudará a Cruise a recarregar rapidamente seus carros autônomos, que são veículos elétricos Chevrolet Bolt extremamente modificados.

Além da Cruise, a GM vem testando novos modelos de negócios além da automação tradicional. Sua unidade de compartilhamento de carros, Maven, aluga veículos Bolt para motoristas da Lyft e da Uber, o que ajuda a empresa a aprender a usar veículos elétricos para frotas comerciais, disse Sam Abuelsamid, analista sênior da Navigant Research.

“Podemos esperar ver mais disso à medida que a GM lançar serviços de mobilidade automatizados”, disse Abuelsamid.

A maioria dos postos de carregamento tem pouco espaço para os carros, por isso o posto da GM em São Francisco é um dos maiores dos EUA, disse Abuelsamid. O maior nos EUA é o posto de Tesla em Kettleman City, Califórnia, com 40 carregadores, disse Steve Loveday, redator e editor do InsideEVs.com, um site que cobre o mercado de carros elétricos. A Tesla tem alguns outros com mais de 20 pontos de carregamento, disse ele.