GM lucra US$ 2,1 bilhões no 4º trimestre de 2018 e supera previsões

São Paulo – A General Motors registrou lucro líquido de US$ 2,1 bilhões no quarto trimestre de 2018, o equivalente a US$ 1,40 por ação, revertendo prejuízo de US$ 5,1 bilhões no quarto trimestre de 2017.

Excluindo alguns fatores, o lucro da GM ficou em US$ 1,43 por ação, acima do esperado por analistas ouvidos pela FactSet, que projetavam lucro líquido ajustado de US$ 1,24. Às 11h56 (de Brasília), a ação da montadora avançava 3,97% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

De acordo com a GM, os preços mais altos de picapes e SUVs na América do Norte impulsionaram os resultados, embora uma queda de 25% nas vendas da China durante o último trimestre de 2018 tenha prejudicado parcialmente os números da montadora.

A receita da General Motors do quarto trimestre subiu 1,8% no quarto trimestre em relação ao mesmo período de 2017, para US$ 38,4 bilhões, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, que previam receita de US$ 36,5 bilhões.

A GM disse que enfrentou vendas mais fracas em dois de seus maiores mercados (América do Norte e China) diante de preços mais altos nos EUA.

Considerando todo o ano de 2018, a GM teve lucro líquido de US$ 8,1 bilhões e lucro operacional de US$ 11,7 bilhões, além de obter receita de US$ 147,0 bilhões.

Além disso, o ganho líquido ajustado por ação foi de US$ 6,54, acima da projeção da FactSet, de lucro ajustado de US$ 6,25 por ação. (Com Dow Jones Newswires)