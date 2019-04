GM, Ford e Toyota criam consórcio para alavancar carros autônomos

Reuters — Três grandes montadoras afirmaram nesta quarta-feira, 3, que estão formando um consórcio para ajudar a elaborar padrões de segurança para carros autônomos que poderiam ajudar a criar regulamentações nos Estados Unidos.

A General Motors, a Ford e a Toyotadisseram emitiram um comunicado dizendo que elas estavam unindo forças com o grupo de engenharia de automóveis SAE Internacional para estabelecer “princípios de orientação de segurança para ajudar a informar desenvolvimento de padrões” para veículos autônomos.

O grupo também “trabalhará para avançar com segurança nos testes, desenvolvimento pré-competitivo e implantação”, acrescentaram.

Reguladores nos EUA têm lutado para regulamentar carros autônomos, com outros países observando atentamente para ver como a implementação da tecnologia emergente irá se desenrolar.

O novo grupo, apelidado de Consórcio de Segurança do Veículo Autônomo, começará decidindo prioridades, com foco no compartilhamento de dados, interação de veículos com outros usuários da estrada e diretrizes de teste seguras.

Randy Visintainer, diretor de tecnologia da unidade de Veículos Autônomos da Ford, disse que o objetivo é trabalhar com empresas e governos “para agilizar o desenvolvimento de padrões que podem levar à criação de regras”.