GM faz recall de 1.658 carros por problema em tanque

Detroit – A General Motors está fazendo o recall de 1.658 Chevrolet Sonic em função de um potencial defeito na soldagem das correias, que pode causar a separação do tanque de combustível do carro.

O recall dos carros de modelos ano 2013 e 2014 afeta 1.558 carros nos Estados Unidos e 100 no Canadá, a maioria dos quais ainda está nas concessionárias, de acordo com a GM. A maior montadora dos EUA disse que não tinha conhecimento de acidentes, incêndios ou ferimentos relacionados ao problema.

No caso de separação do apoio da correia, o tanque de combustível ficaria apoiado no escapamento ou no protetor de plástico do tanque de combustível, causando um barulho de trepidação ou de raspagem. Se o protetor e o tubo de abastecimento de combustível não apoiassem o tanque, ele poderia se separar do carro, disse a GM.

Caso o tanque de combustível fosse perfurado e uma fonte de ignição fosse iniciada, poderia acontecer um incêndio, segundo a GM, que descobriu o problema em sua fábrica em Orion, Michigan.

A inspeção dos apoios das correias e quaisquer reparos necessários serão gratuitos, disse a GM.