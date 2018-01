GM espera lucro estável em 2018 e pickups impulsionando 2019

Detroit – As ações da General Motors subiram nesta terça-feira após a empresa anunciar que os lucros de 2018 ficarão estáveis em relação a 2017 e prevê aumento em 2019 quando sua nova linha de pickups de alta margem chega ao mercado norte-americano.

A GM estimou o lucro por ação da 2017 no alto da faixa de previsão anterior de 6 a 6,50 dólares. A empresa espera que os ganhos de 2018 sejam similares aos de 2017. Os analistas prevêem lucro por ação de 6,30 dólares para 2017 e de 5,98 dólares por ação em 2018.

“Se a orientação for tão positiva como a interpretamos, este poderia ser o catalisador que esperávamos e criar um sólido 2018”, disse em nota o analista da Barclays Brian Johnson.

A empresa e seus concorrentes de Detroit, Ford e Fiat Chrysler, estão apresentando novos pickups no momento em que as vendas de veículos novos dos EUA estão caindo, mas as vendas de pickups continuam crescendo conforme os consumidores migram de carros de passageiros para pickups, utilitários esportivos e crossovers.

O presidente da GM, Dan Ammann, disse que a nova linha de pickups deve gerar melhores lucros com o aumento da produção de modelos de quatro portas com preços mais altos e vendas ampliadas de modelos pickups de luxo.

A GM disse nesta terça-feira que a linha de pickups de luxo Denali tem preços em torno de 55.600 dólares cada, superior à média da Daimler, da Mercebes-Benz, ou Cadillac, marca de luxo da GM.