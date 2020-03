GM, Embraer, Senai: fábricas são adaptadas na luta para fazer respiradores

Fábricas de aspirador de pó, carros e aviões. A linha de produção desses itens em todo o mundo terá nas próximas semanas uma missão diferente: produzir respiradores.

Depois de iniciativas para fabricar itens como álcool em gel e máscaras, algumas das notícias mais frequentes nas últimas semanas foram as de grandes conglomerados industriais se voluntariando para produzir os aparelhos que ajudam infectados pela covid-19 a respirar.

Fabricantes especializadas já não dão mais conta da demanda pelos aparelhos. O caso mais emblemático vem dos Estados Unidos, onde o governo do presidente Donald Trump fez menção a uma lei do período de guerra para que a General Motors faça respiradores em suas fábricas. Mesmo antes disso, montadoras como Tesla, Toyota e Ford já haviam se voluntariado para ajudar fabricantes de respiradores a aumentar a produção, e algumas, como a GM, iniciaram projetos com parceiras especializadas.

Os respiradores são equipamentos médicos que ajudam as pessoas a respirar quando o sistema respiratório apresenta dificuldades de funcionar plenamente. O item é um dos mais demandados para combater a pandemia do novo coronavírus. A dificuldade para respirar é um dos sintomas mais graves da doença e pode levar pessoas à morte.

Os aparelhos estão em falta. Em alguns lugares, como na cidade de Nova York, circulam imagens de médicos dividindo respiradores entre duas pessoas, o que é uma prática sem comprovação de eficácia. Na Itália, se espalham relatos de médicos que não puderam internar todos os pacientes por falta de leitos e de equipamentos.

Como mostrou reportagem anterior da EXAME, a suíça Hamilton Medical, que lidera globalmente o setor de respiradores, produz, normalmente, 220 ventiladores por semana. Por causa do coronavírus, a empresa passará a fabricar 400 nas próximas semanas. Ou seja, serão 57 por dia ou dois por hora, mesmo para a líder do setor. Ainda pouco para o total de mais de 766.000 casos de coronavírus no mundo.

Com mais de 153.000 casos de coronavírus nos Estados Unidos contabilizados até esta segunda-feira, 30, só o estado de Nova York, por exemplo, pode precisar de mais de 30.000 respiradores, segundo autoridades de saúde americanas.

Neste cenário, além das montadoras americanas, há uma série de outros casos de empresas globais que correm contra o tempo para adaptar as fábricas. No Reino Unido, o governo local e empresas que operam no país criaram um consórcio para produzir os aparelhos. O projeto foi batizado de “VentilatorChallengeUK” — algo como “desafio dos respiradores”.

Estão participando nomes como a fabricante de aeronaves francesa Airbus, a montadora americana Ford, a montadora de carros de luxo britânica Rolls-Royce e o conglomerado industrial alemão Siemens. Há ainda equipes de fórmula 1 como Haas, McLaren, Mercedes, Red Bull e Williams.

A produção deve começar já nesta semana. O grupo recebeu do governo um pedido por 10.000 respiradores, mas diz que pode fabricar mais se necessário. O grupo estima que o Reino Unido possa ter já nas próximas semanas 30.000 respiradores, ante os 8.000 dos quais dispõe atualmente.

TheVentilatorChallengeUK consortium has today announced that it is working with incredible determination and energy to scale up production of much-needed ventilators – please visit our website for more information – https://t.co/tJOccKmcyv — VentilatorChallengeUK (@VentilatorU) March 30, 2020

A equipe de Fórmula 1 da Mercedes também anunciou nesta segunda-feira, 30, que conseguiu desenvolver em apenas cinco dias um modelo de respirador do tipo Continuous Positive Airway Pressure (CPAP), que é menos invasivo por não exigir colocação de tubos internos no corpo do paciente. Se tudo der certo, a fábrica da equipe alemã, que fica no Reino Unido, pode fabricar 1.000 respiradores por dia e a produção pode começar na próxima semana, a partir de 6 de abril.

A britânica Dyson, que fabrica aspirador de pó, afirma ainda que deve ser capaz de entregar 10.000 unidades de um respirador que desenvolveu.

As adaptações lembram tempos de guerra, quando indústrias nos países envolvidos adaptavam a linha de produção ou criavam novos produtos para o campo de batalha e de acordo com os interesses nacionais — o Jeep, hoje do grupo FCA, nasceu na década de 40 para ser usado pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.

A própria lei que Trump tenta reavivar no caso da GM é da década de 50, no período pós-guerra. Empresas temem que a mesma lei possa ser usada, por exemplo, para evitar que a produção de respiradores da holandesa Philips no estado da Califórnia seja vendida para outros países antes de atender à demanda americana. A empresa disse na semana passada que vai dobrar a produção em dois meses na luta contra a pandemia. Mas a demanda será alta: só o governo holandês, terra natal da empresa, fez pedido de 2.000 respiradores.

Respirador: dezenas de milhares de aparelhos serão necessários em todo o mundo Respirador: dezenas de milhares de aparelhos serão necessários em todo o mundo

Respiradores no Brasil

No Brasil, o Ministério da Saúde abriu na quinta-feira, 26, o primeiro edital para compra de respiradores, pedindo 15.000 aparelhos. As empresas especializadas, contudo, já responderam que não têm estoque para atender à demanda imediatamente.

Embora o cenário seja ainda menos dramático do que no exterior, algumas empresas no país também tentam adaptar suas linhas de produção para fabricar opções de respiradores.

A empresa de energia WEG anunciou nesta segunda-feira que vai usar a estrutura de suas fábricas em Santa Catarina para fazer 50 respiradores por dia. O plano é em parceria com a fabricante brasileira de respiradores Lentsung, que vai ceder as instruções para que a WEG fabrique um de seus modelos.

Também em comunicado pela manhã, a fabricante de aeronaves brasileira Embraer disse que um grupo de trabalho da companhia está dedicado a encontrar meios para a fabricação de peças para a indústria de ventiladores e respiradores. Como boa parte dos itens são importados — e estão em alta demanda no mercado global –, a fabricação de peças pela Embraer e sua cadeia de fornecedores poderia ser crucial neste momento. A Embraer disse ainda que também está fazendo “estudos para o desenvolvimento de respiradores simples, robustos e portáteis visando a rápida implementação e disponibilidade”. A companhia não deu prazos para que soluções fiquem prontas.

Apesar das tentativas, na prática, a adaptação das fábricas para produzir os aparelhos, que são complexos e demandam alta especialização, deve levar ainda algumas semanas. Mesmo na WEG, onde o modelo já vem pronto da parceira, as entregas poderiam começar somente na segunda quinzena de maio — antes disso, a empresa tenta viabilizar a compra dos componentes necessários, que são importados.

Enquanto não chegam novos itens, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) formou parceria com dez empresas (ArcerlorMittal, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Jaguar Land Rover, Renault, Scania, Toyota e Vale) para fazer a manutenção de respiradores antigos. A indústria estima que até dez pacientes podem ser atendidos por cada aparelho recuperado.

Segundo a Associação Catarinense de Medicina e a Lifeshub Analytics, mais de 3.600 ventiladores pulmonares não estão mais em operação porque precisam passar por manutenção ou porque já foram descartados.

Dentre as empresas especializadas, há quatro fabricantes nacionais de respiradores, que tem preços entre 20.000 e 200.000 reais, segundo levantamento da agência Reuters. Além da Leitsung, que está na parceria com a WEG, há VentLogos, KTK e Magnamed. Esta última teve uma fábrica em Cotia (SP) invadida pelo governo local na semana passada na busca pelos respiradores. Uma lei brasileira de fevereiro permite que os governos confisquem estoques de insumos de saúde pagando preço médio dos últimos 12 meses ou o menor valor praticado.

“De 15 dias para cá, o telefone não para de tocar. A demanda está sendo geral, agente públicos, privados, secretários de Saúde, governadores. Há uma mobilização por estes aparelhos”, disse à Reuters o diretor comercial da VentLogos, Eduardo Val. A empresa afirma ser a única fabricante do país a produzir respiradores que não precisam de componentes importados. A capacidade da VentLogos está completamente ocupada, com a produção de 300 unidades por mês.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 65.000 ventiladores, mais de 70% na rede pública. São três aparelhos para cada 10.000 habitantes. Cerca de 20% dos aparelhos já estão sendo usados para atender a outros casos de problemas respiratórios, segundo dados da Associação de Medicina Intensiva Brasileira compilados pelo jornal O Globo.

No total, o Brasil tem 40.600 vagas em unidades de tratamento intensivo (UTI), que incluem disponibilidade de respiradores. É uma das maiores disponibilidades de vagas por pessoa do mundo, mas só 25% delas estão em hospitais públicos. A divisão por região do país também é heterogenia, com menos opções em cidades pequenas ou de estados menos urbanizados.

O Brasil tinha até o último boletim neste domingo, 29, 4.256 casos de coronavírus (e 136 mortes pela doença). Os leitos vêm dando conta da demanda por ora, mas há um temor de que o número de casos cresça mais do que a capacidade — incluindo de respiradores. Há duas semanas, em 15 de março, o país registrou somente 79 novos casos e tinha menos de 500 casos no total. Neste domingo, foram 353 novas confirmações. Toda linha de produção que puder ajudar será bem-vinda.