GM decide produzir utilitário no México, apesar de críticas de Trump

A General Motors decidiu prosseguir com o plano de produzir a nova versão do utilitário Blazer no México, afirmou um porta-voz da companhia, apesar das críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a produção de veículos no exterior.

Trump tem pressionado as montadoras de veículos para fabricarem mais modelos nos EUA, em meio a negociações do país para reformulação do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta).

“Continuamos comprometidos em trabalhar com o governo sobre a modernização do Nafta”, afirmou Pat Morrissey, porta-voz da GM, acrescentando que a decisão foi tomada anos atrás.

Trump criticou anteriormente a GM por produzir no México veículos voltados para vendas nos EUA.

A central sindical United Auto Workers chamou a decisão da GM de decepcionante. “Isso acontece enquanto os funcionários da GM filiados ao UAW estão sendo demitidos e desempregados”, afirmou a entidade.