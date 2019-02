GM anuncia recall de 56.214 veículos Saturn Auras

Nova York – A General Motors anunciou um recall de 56.214 modelos Saturn Auras nos EUA em razão de um problema no cabo de direção que pode provocar acidentes.

Segundo a montadora, os veículos produzidos em 2007 e 2008 podem sofrer desgaste no cabo ao longo do tempo e houve 28 acidentes – sem vítimas – por causa do problema nos últimos sete anos.

O recall é o mais novo de uma série anunciada pela GM desde que a executiva-chefe, Mary Barra, prometeu identificar potenciais problemas mais rapidamente, depois de quase uma década de atraso no recall dos modelos Chevrolet Cobalt, Saturn Ion e outros por causa de defeitos na ignição.

