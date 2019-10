GM amplia fábrica em Santa Catarina que fará motor do novo Onix

A General Motors, dona da Chevrolet, inaugurou nesta terça-feira 22 uma ampliação de sua fábrica de motores em Joinville, no estado de Santa Catarina. Os motores produzidos no local serão usados na nova geração do modelo Onix, o carro mais vendido do Brasil em 2018 — posição que ocupa pelo quarto ano consecutivo.

A ampliação custou 2 bilhões de reais, em uma que obra fez a fábrica passar de 14.000 metros quadrados para 60.800 metros quadrados. A expectativa é triplicar o número de motores produzidos, dos atuais 174.000 por ano para 410.000.

A unidade também ganhou novos equipamentos, como mais de 600 novas máquinas e 90 robôs, que fazem parte do trabalho sem interferência humana para aumentar a automação da produção. Também foram acrescentados à fábrica painéis de energia solar que, segundo a empresa, reduzirão o impacto ambiental.

Além da planta em Santa Catarina, a GM tem fábricas em São José dos Campos, Mogi das Cruzes e São Caetano do Sul, em São Paulo, e em Gravataí, no Rio Grande do Sul. O grupo vendeu quase 390.000 carros no ano passado e domina 18,53% do mercado brasileiro.

O dia do fico da GM

Apesar do sucesso do Onix, a presidente mundial da GM, Mary Barra, chegou a dar neste ano sinais de que estaria considerando sair da América do Sul, onde mantém fábricas no Brasil, na Colômbia e na Argentina. Os prejuízos em 2018 podem ter chegado a 1 bilhão de reais, em meio à crise econômica no continente e à concorrência de novas montadoras.

Após negociação com a GM, o governador de São Paulo, João Doria, lançou em março um programa de incentivo fiscal à indústria paulista de veículos. O programa oferece reduções do ICMS de até 25% para montadoras com planos de investir pelo menos 1 bilhão de reais e gerarem no mínimo 400 postos de trabalho. A empresa terminou por ficar no país e anunciou investimento de 10 bilhões de reais no Brasil.

A obra em Joinville já estava prevista antes dessas discussões, e havia sido anunciada em fevereiro de 2018.