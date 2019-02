Glencore tem queda de 41% no lucro de 2018, a US$ 3,41 bilhões

Londres – A Glencore divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 3,41 bilhões em 2018, 41% menor que o ganho de US$ 5,78 bilhões do ano anterior, após o registro de baixas contábeis de US$ 1,4 bilhão referentes a minas no Congo e na Zâmbia.

Por outro lado, a receita anual da mineradora anglo-suíça cresceu 6,9%, a US$ 219,75 bilhões, enquanto seu Ebitda ajustado – medida preferida da empresa – avançou de US$ 14,55 bilhões em 2017 para US$ 15,77 bilhões no ano passado.

O Ebitda ajustado, porém, veio abaixo da previsão de 20 analistas consultados pela Vuma, de US$ 16,14 bilhões.

A Glencore também anunciou um novo programa de recompra de ações, no valor de US$ 2 bilhões.

Às 7h40 (de Brasília), a ação da Glencore operava em baixa marginal de 0,05% na Bolsa de Londres. Fonte: Dow Jones Newswires.