Gigante da construção e serviços Carillion decreta falência

O grupo britânico da construção e do setor de serviços Carillion se declarou em falência nesta segunda-feira 915), após o fracasso das negociações com os bancos e com o governo para manter essa empresa fortemente endividada.

Em uma nota, o grupo Carrillion explicou não ter outra opção a não ser “se declarar em liquidação com efeito imediato”, deixando potencialmente na rua seus 43 mil empregados no mundo. Destes, 19.500 estão no Reino Unido.

Disse ainda que o governo britânico deveria aportar os recursos necessários para manter os serviços públicos a cargo do grupo, os quais representam boa parte de sua atividade, mediante a prestação de serviços às escolas e ao Exército.

“Nos últimos dias, não fomos capazes de encontrar os fundos para manter nossa atividade e, com grande dor, tivemos de tomar essa decisão”, anunciou o presidente do conselho de administração do grupo, Philip Green, citado no comunicado.