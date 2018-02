Gigante chinesa JD.com quer enfrentar Amazon na Europa

Londres – A gigante chinesa do comércio online JD.com planeja desafiar a Amazon na Europa já em 2019, segundo matéria do jornal britânico Financial Times, que cita o executivo-chefe da empresa, Richard Liu.

A JD irá gastar pelo menos 1 bilhão de euros (US$ 1,24 bilhão) nos próximos dois anos para construir uma rede de logística na França, afirma a publicação. A Amazon, por sua vez, investiu 15 bilhões de euros na Europa entre 2010 e 2016, de acordo com o FT.

Liu afirmou ao FT que a JD pretende abrir seu primeiro centro de pesquisas europeu – com foco em inteligência artificial e “big data” (grande volume de dados) – na cidade inglesa de Cambridge no primeiro semestre de 2019.

Impostos atrasados

A Amazon anunciou hoje que fechou um acordo com autoridades na França para pagar cerca de US$ 250 milhões em impostos atrasados.

A disputa começou em 2012, quando o governo francês exigiu que a empresa americana pagasse o montante sobre lucros apurados entre 2006 e 2010.

Não foram revelados detalhes do acordo.