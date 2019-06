Gestoras de shopping centers Sonae Sierra e Aliansce acertam fusão

SÃO PAULO – A administradora de shopping centers Aliansce anunciou nesta quinta-feira que assinou um acordo por meio do qual será incorporada pela Sonae Sierra Brasil.

“Nesta data, a Aliansce e a Sonae Sierra Brasil celebraram um acordo de associação por meio do qual foram estabelecidos os termos e condições para a implementação da combinação dos negócios das companhias, através da incorporação da Aliansce pela Sonae Sierra Brasil”, diz trecho de fato relevante.

O acordo foi previamente aprovado pelos conselhos de administração das companhias. As companhias anunciaram em julho do ano passado que iniciaram tratativas preliminares para uma potencial combinação de operações.

Segundo as empresas, o negócio marca a criação “da maior empresa do país em número de shopping centers sob gestão”. A nova companhia se chamará Aliansce Sonae Shopping Centers e seguirá listada no segmento do Novo Mercado da B3.

O bloco de controle da companhia combinada será composto por quatro acionistas principais, detentores da maioria do capital: CPPIB (Canada Pension Plan Investment Board), Renato Rique, OFO (Grupo Otto) e Sonae Sierra SGPS. A participação final na empresa combinada será de 67,90 por cento para os acionistas da Aliansce e de 32,10 por cento para os acionistas da Sonae Sierra Brasil.

A nova empresa terá sob gestão 40 shopping centers, sendo 29 próprios e 11 administrados. O portfólio será o segundo maior do setor de shopping centers no Brasil em Área Bruta Locável (ABL), com total administrado de aproximadamente 1,4 milhão de metros quadrados e cerca de 7 mil lojas, afiramram as companhias em comunicado à imprensa.