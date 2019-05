Gestora da Unimed recebe aval da Anbima para gerir recursos

São Paulo – Braço da seguradora Seguros Unimed, a gestora InvestCoop Asset Management recebeu aval da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) para exercer a gestão de recursos de terceiros. Até então, o fundo funcionava em fase pré-operacional com um mandato para gerir R$ 1,7 bilhão provenientes das cooperativas que compõem o Sistema Unimed.

“As cooperativas detêm cerca de R$ 16 bilhões em reservas técnicas e livres. A intenção é captar pelo menos um terço desse volume até o fim de 2021”, afirma Helton Freitas, diretor-presidente da Seguros Unimed. “A ideia é estruturar a gestora para no futuro atender cooperativas de outros segmentos e os 115 mil médicos cooperados à Unimed.”

Ao todo, serão três fundos dedicados ao setor de saúde suplementar com diferentes níveis de risco. Também será lançado um fundo com estratégia de investimento em crédito privado, multimercados e ações. “Como o Sistema Unimed possui uma das maiores redes hospitalares do país, composta por 134 hospitais e hospitais-dia, além de centenas de unidades ambulatoriais, de urgência e emergência, laboratórios e centros de diagnóstico, planejamos oferecer, futuramente, fundos imobiliário e de direitos creditórios”, diz Freitas.

No momento, a InvestCoop está trabalhando nos acordos comerciais com os prestadores de serviços (administradores fiduciários, custodiantes e gestores terceiros), e a meta é conversar com as 50 maiores Unimeds em volume de reservas ainda em 2019.