Gerdau vai distribuir 10 mil protetores faciais para covid-19

A Gerdau, em parceria com o grupo Women in 3D Printing Brazil, vai produzir e distribuir 10.000 protetores faciais reutilizáveis para doação a profissionais de saúde em pelo menos seis estados do Brasil.

A iniciativa faz parte do projeto Hígia, que vem sendo coordenado pela rede de mulheres voluntárias, cujo conhecimento em impressão 3D é usado em prol de causas sociais.

Para atender à demanda, também será utilizado o método de injeção plástica, que tem uma alta capacidade de produção num curto espaço de tempo.

O Núcleo de Inovação em Materiais Avançados (Nima), da Gerdau, irá mapear as necessidades das regiões onde a companhia atua no país, acompanhar o processo de produção das máscaras e garantir sua logística de entrega, que ocorrerá a partir desta quinta-feira, 9.

Segundo Fladimir Gauto, diretor executivo da área de aços especiais da Gerdau e líder do Nima, uma das frentes de atuação do núcleo é a manufatura aditiva — impressão 3D. O modelo do protetor facial foi validado por uma equipe médica, que indicou os principais requisitos para definição do padrão ideal da haste para a cabeça e das folhas de acetato transparentes, para proteção de rosto e pescoço.

Os itens são entregues depois de saneados com água, sabão e álcool, medida que é recomendada às instituições que recebem as máscaras, antes de cada uso.

A prioridade para a distribuição é a rede pública, em especial os hospitais de referência em covid-19.