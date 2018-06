Gerdau é condenada a pagar multa milionária em ação antitruste

São Paulo – A Gerdau foi condenada em segunda instância a pagar uma multa milionária em uma ação ajuizada por dois sindicados de construção civil de São Paulo, que acusam a siderúrgica e outros produtores de aços longos no Brasil de terem infringido a legislação antitruste, informou a empresa nesta quarta-feira.

A 5º Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, na terça-feira, decidiu desfavoravelmente à Gerdau, após a empresa ter sido condenada em primeira instância a pagar multa equivalente a 7 por cento de seu faturamento bruto do exercício anterior à instauração do processo administrativo, em 2000.

A multa, que terá seu valor atualizado pela contadoria judicial, correspondia em agosto de 2013 a 417,8 milhões de reais, disse a empresa em fato relevante.

Após a publicação do acórdão da decisão em segunda instância, a Gerdau vai buscar “todos os remédios jurídicos cabíveis para defesa de seus direitos”.

“A companhia esclarece, finalmente, que suas práticas comerciais são fundamentadas nos princípios da transparência e da livre concorrência”, disse a empresa.