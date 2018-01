Gerdau anuncia venda de ativos nos EUA para Optimus

São Paulo – A siderúrgica Gerdau anunciou nesta quarta-feira um acordo definitivo de venda de usina produtora de fio-máquina no Texas e de mais duas unidades de processamento nos Estados Unidos para a Optimus Steel por 92,5 milhões de dólares.

A usina localizada em Beaumont, no Estado do Texas, tem uma aciaria com capacidade de produzir aproximadamente 700 mil toneladas curtas de aço por ano e é capaz de laminar fio-máquina e vergalhão em rolo, disse a empresa em comunicado ao mercado.

A expectativa é que a transação, sujeita à autorizaçao de órgãos reguladores, seja concluída até o final do ano.

“A estratégia para a América do Norte …é aumentar nossa rentabilidade, focar em produtos de maior valor agregado e aprimorar o atendimento aos nossos clientes”, disse o diretor-presidente da empresa, Gustavo Werneck.

“Seguimos comprometidos em reforçar nosso posicionamento nos Estados Unidos nos próximos anos e vemos um grande potencial nos mercados em que a Gerdau continuará a operar”, acrescentou o presidente da companhia no comunicado.