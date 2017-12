Geração de caixa da Vale pode aumentar para US$14-15 bi em 2017

Rio da J – A mineradora brasileira Vale pode gerar um volume de caixa de 14 bilhões a 15 bilhões de dólares neste ano, o que significaria aumento importante ante 2016, indicou nesta segunda-feira o presidente da maior produtora global de minério de ferro, acrescentando que o dinheiro seria usado para pagar dividendos e reduzir dívidas.

Ao participar de evento no Rio de Janeiro, Fabio Schvartsman disse que a empresa costuma gerar caixa de 14 bilhões a 15 bilhões de dólares “em anos bons e normais”, acrescentando que 2017 foi um ano normal.

Em 2016, a Vale encerrou o ano com uma geração de caixa de 12,2 bilhões de dólares, alta de 70 por cento ante 2015.

Nos nove primeiros meses do ano, o Ebitda ajustado da Vale somou 11,2 bilhões de dólares.

Sem detalhar prazos, o executivo frisou que quer movimentar o caixa da empresa para reduzir a dívida para 10 bilhões de dólares, ante cerca de 21 bilhões de dólares no terceiro trimestre e versus quase 26 bilhões de dólares no mesmo período do ano passado.

“Primeira coisa que nós vamos fazer com o caixa é pagar dívida e, depois, vamos fazer alegria dos acionistas como nunca essa companhia pagou na sua história… passa a ser uma política deliberada de pagar dividendos de maneira muito alta”, afirmou o executivo, em evento da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Prestes a participar pela primeira vez da publicação de uma revisão do plano de negócios da empresa no evento anual Vale Day, em Nova York, marcado para quarta-feira, Schvartsman disse que a empresa quer melhorar a alocação de capital.

Em declarações anteriores, o executivo já afirmou a intenção de reforçar investimentos da empresa além do setor de minério de ferro, cuja cotação sofreu uma queda importante nos últimos anos, prejudicando os resultados da empresa.

“Faremos todo os esforços para melhorar a qualidade da alocação de capital, certamente se traduzirá em melhores resultados para nossa companhia ao longo do tempo”, afirmou.

Schvartsman também reiterou durante o evento, sem dar detalhes, que investimentos em níquel da Vale não renderam os resultados que a empresa buscava, mas que a mineradora vai procurar melhorar os resultados no setor.