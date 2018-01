GE tem prejuízo bilionário no 4º trimestre

Nova York – A General Electric (GE) anunciou hoje que teve prejuízo líquido de US$ 9,83 bilhões no quarto trimestre de 2017, revertendo o lucro de R$ 3,49 bilhões obtido em igual período do ano anterior. A perda por ação entre outubro e dezembro foi de US$ 1,13.

Com ajustes, a GE teve prejuízo por ação de US$ 1,23, contrastando com o lucro de US$ 0,29 por ação previsto por analistas consultados pela FactSet.

A receita total caiu 5% na comparação anual do quarto trimestre, a US$ 31,40 bilhões, ficando abaixo do consenso da FactSet, de US$ 33,87 bilhões.

Por outro lado, a GE superou as expectativas de receitas nos negócios de energia elétrica e na divisão de petróleo e gás. A receita do primeiro segmento caiu 15%, a US$ 9,42 bilhões, mas ficou ligeiramente acima da projeção da FactSet, de US$ 9,41 bilhões, enquanto a receita de petróleo e gás aumentou 69%, a US$ 5,76 bilhões, ante projeção de US$ 5,73 bilhões.

Às 10h20 (de Brasília), a ação da GE operava em alta de mais de 2% nos negócios do pré-mercado em Nova York.