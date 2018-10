GE tem prejuízo bilionário no 3º tri e lucro ajustado por ação decepciona

Nova York – A General Electric (GE) divulgou hoje que teve prejuízo líquido de US$ 22,81 bilhões no terceiro trimestre de 2018, equivalente a US$ 2,62 por ação. Em igual período do ano passado, a multinacional americana lucrou US$ 1,32 bilhão, correspondendo a US$ 0,15 por ação.

Com ajustes, a GE teve lucro por ação de US$ 0,14 entre julho e setembro, abaixo do consenso de US$ 0,20 de analistas consultados pela FactSet.

A receita caiu 4% na comparação anual do terceiro trimestre, a US$ 29,57 bilhões, também ficando abaixo da projeção do mercado, de US$ 29,77 bilhões.

A GE informou ainda que planeja uma reestruturação de seus negócios de energia, criando duas unidades, uma das quais dedicada às operações de gás e a outra formada pelos demais ativos do setor.

Às 8h10 (de Brasília), a ação da GE subia 0,81% nos negócios do pré-mercado em Nova York.