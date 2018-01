Em baixa na bolsa de NY, GE divulga balanço do 4º trimestre

O índice Dow Jones vem acumulando um recorde de altas, mas uma de suas empresas mais tradicionais está com dificuldade de acompanhar o ritmo.

A única empresa que está no Dow Jones desde o início, em 1896, o conglomerado General Electric, teve o pior desempenho do índice em 2017 e divulga hoje seu balanço do quarto trimestre de 2017. Os últimos resultados da companhia devem deixar um gosto amargo na boca do investidor.

É esperado um faturamento de 33,75 bilhões de dólares, acima dos 33,09 bilhões do último trimestre de 2016, mas ainda abaixo do consenso de analistas, de 34,4 bilhões de dólares.

A GE conseguiu bater as expectativas de faturamento nos últimos três trimestres, depois de errar 10 vezes nos 12 períodos anteriores.

O ganho por ação (EPS) deve cair 37%, de 0,46 centavos de dólar para 0,29 centavos. A alta instabilidade da companhia se refletiu no preço de suas ações. Só em 2018, a queda já é de 3,2%.

Nos últimos 12 meses chega a 43%. Em contraste, o índice Dow Jones tem alta acumulada de 6% no ano e de 32% no ano passado.

É a primeira queda desse porte nos preços das ações da companhia fora de grandes crises, como a de 2008 ou a de 2000.

Wall Street quer saber o que há de errado debaixo da “caixa preta” que analistas dizem que a companhia é. Nos últimos meses, a empresa já vendeu sua divisão de imóveis, investimentos em capital, eletrodomésticos e até sua divisão voltada para a fabricação de lâmpadas — uma de suas atividades originais, quando Thomas Edison fundou a empresa — está à venda.

Na semana passada, o braço financeiro apontou uma perda de 15 bilhões de dólares com seguros.

Em 2017, a empresa cortou os dividendos de acionistas em 50%, a segunda vez que isso acontece desde a Grande Depressão em 1929.

Analistas de bancos como o Deutsche e o UBS se perguntam quando a série de notícias ruins irá terminar. A GE também tem grandes negócios na fabricação de peças para aviões, setor energético e equipamentos de saúde.

Em agosto do ano passado, a empresa anunciou que trocaria o presidente Jeff Immelt por John Flannery, esperando que ele possa trazer um ar mais novo para dentro da GE e modernizar uma empresa centenária. Hoje, quando realizar a conferência da divulgação do resultado, ele terá muitas perguntas a responder.