GE fecha contrato com Taesa e Cteep para linhas de transmissão

São Paulo – A GE Grid Solutions, da norte-americana GE, fechou contrato para a construção de subestações de energia completas a uma associação entre as elétricas Taesa e Cteep responsável por um empreendimento de transmissão de energia elétrica no Paraná.

Cteep e Taesa arremataram em conjunto a concessão para a construção e futura operação dessas linhas de transmissão em um leilão realizado em abril de 2017 pelo governo brasileiro e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Em nota, a GE Grid disse que o acordo com as empresas prevê o fornecimento de sistemas de energia de autocorreção, prestação de serviços de expedição e gestão da equipe, planejamento e gerenciamento do projeto, dos ativos e do controle operacional, além da proteção e automação das subestações.

O contrato foi fechado com a Elétricas Reunidas do Brasil (ERB1), empresa criada por Taesa e Cteep para tocar o empreendimento. O valor do negócio não foi revelado.

“Estamos muito contentes com essa conquista em parceria com a ERB1. Esse projeto é muito importante para a GE, pois vai solucionar um dos grandes problemas energéticos da região Sul e Centro-Oeste do país”, disse em nota o diretor-geral de Grid Solutions da GE Power na América Latina, Emanuel Bertolini.