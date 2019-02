GE assina contrato de mais de US$300 mi com Petrobras

São Paulo - A GE Oil & Gas informou nesta quarta-feira a assinatura de um contrato de mais de 300 milhões de dólares com a <strong><a href="http://www.exame.com.br/topicos/petrobras">Petrobras </a></strong>para o fornecimento de sistemas de câmaras tubulares (manifold) para águas ultraprofundas, segundo nota da empresa. </p>

Serão os primeiros equipamentos do tipo da GE utilizados em campos do pré-sal, a cerca de 2.500 metros de profundidade.

O contrato prevê o fornecimento de oito manifolds de injeção modular alternada de água e gás, além dos equipamentos de controle das máquinas.

“A GE Oil & Gas tem um relacionamento de longa data com a Petrobras para desenvolver equipamentos e soluções essenciais para suportar as operações offshore no Brasil, especialmente do pré-sal”, disse em nota a presidente-executiva da GE Oil & Gas para a América Latina, Patricia Vega.

Os equipamentos serão produzidos no Brasil, segundo a companhia.