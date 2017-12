GE anuncia que cortará 12 mil empregos em sua unidade de energia

Nova York – A General Electric informou nesta quinta-feira o corte de 12 mil vagas em seu segmento de energia, ou quase 20% da força de trabalho dessa unidade.

A notícia vem num momento em que o conglomerado corta custos e enfrenta o excesso de capacidade em seu negócio principal.

A GE Power afirmou que os cortes são motivados pelos desafios no mercado de energia pelo mundo, além de citar a desaceleração em mercados como carvão e gás.

A medida é parte de uma reorganização mais ampla do conglomerado, que no mês passado cortou seu dividendo pela metade e diminuiu fortemente suas projeções de lucro.

O negócio, que fabrica turbinas para usinas de produção de energia a carvão e gás, é o maior da GE tanto em receita quanto em número de funcionários.

Ele gerou cerca de US$ 27 bilhões em receita no ano passado e empregava 57 mil pessoas no início do ano. Seu maior concorrente, a Siemens, anunciou no mês passado o corte de 6.900 vagas para lidar com a demanda fraca.

Após assumir em agosto, o executivo-chefe da GE, John Flannery, se concentra nas divisões de aviação, energia e seguro-saúde, ao implementar um esforço para reformular o conglomerado de 125 anos. No fim de 2016, a GE tinha cerca de 295 mil funcionários.

A companhia pretende cortar US$ 3,5 bilhões em custos estruturais neste ano e no próximo.