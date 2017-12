Gazit Brasil adquire 70% do Internacional Shopping por R$ 937 mi

A Gazit-Globe anunciou, em comunicado nesta quinta-feira, que sua subsidiária Gazit Brasil fechou um acordo para adquirir 70% de participação no Internacional Shopping Guarulhos, por R$ 937 milhões (aproximadamente US$ 281 milhões), excluindo os custos de fechamento do negócio.

O acordo, em dinheiro, será financiado por provisões recentes, incluindo ganhos com a venta de ativos, fluxo livre de caixa e outras fontes.

A israelense Gazit-Globe lembra que o Internacional Shopping, aberto em 1998, é um dos maiores da área metropolitana de São Paulo e fica próximo ao aeroporto internacional de Guarulhos, o mais movimentado da América do Sul, com ocupação de 98% e 77.080 metros quadrados de área bruta locável (ABL). O shopping será controlado e gerenciado pela Gazit Brasil.

O negócio até então era em grande medida da General Shopping, que detinha 90,0% do empreendimento Internacional Shopping. O General Shopping detinha 69.372 metros quadrados de ABL própria até então.