Gastos da BP com vazamento no Golfo em 2010 já somam US$ 65 bi

Londres – A petroleira britânica BP afirmou nesta terça-feira que terá um novo gasto devido ao derramamento de petróleo da plataforma Deepwater Horizon, em 2010, elevando os custos totais para cerca de 65 bilhões de dólares.

O novo custo, de 1,7 bilhão de dólares, será reconhecido nos resultados do quarto trimestre, depois que reclamações resolvidas nos últimos meses foram cerca de sete vezes maiores do que o esperado, disse a empresa.

As reivindicações faziam parte de um programa de acordo do tribunal, que foi criado logo após o desastre e incluiu quase 400 mil casos, afirmou a BP. Uma porta-voz do grupo disse que centenas de reclamações pendentes ainda não foram encerradas, aumentando a perspectiva de novos custos.

A BP pagou cerca de 63,4 bilhões de dólares no fim de setembro para cobrir os custos e honorários legais ligados ao maior desastre ambiental na história dos EUA, onde 11 trabalhadores da plataforma foram mortos.