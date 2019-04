Gafisa recomenda acionistas aprovarem aumento de capital em assembleia

São Paulo — A administração da Gafisa convocou acionistas da construtora a apoiarem novo plano de reestruturação para a companhia em assembleia geral extraordinária (AGE) no dia 15 de abril, para retomar o crescimento e capitalizar a empresa, conforme comunicado enviado no domingo à Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

“Após um período de grande estresse no âmbito societário com efeitos dramáticos para uma Gafisa já operacionalmente fragilizada, convocamos todos os acionistas a apoiarem um novo Plano de Reestruturação e Gestão para a empresa”, afirma o comunicado, assinado pelo diretor presidente, Roberto Luz Portella.

No documento, os membros do conselho de administração, bem como cada um dos membros da diretoria, recomendam seus acionistas a votarem a favor de autorizar o conselho a contratar banco ou consultoria para elaboração de novo plano estratégico de longo prazo, bem como a aprovar a emissão de novas ações até o limite atual do capital autorizado.

Também pede para aprovarem proposta de aumento do limite do capital autorizado da companhia das atuais 71.031.876 ações ordinárias para 120 milhões de ações ordinárias.

O conselho de administração da Gafisa elegeu Portella para ocupar as posições de diretor presidente, financeiro e de relações com investidores no final de março, em substituição a Ana Maria Recart, que renunciou aos cargos após uma nova troca de controle da empresa.